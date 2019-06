Det lykkedes en kvinde at vriste sig løs fra voldtægtsforsøg og flygte, men hun blev indhentet, lyder tiltale.

Om natten den 30. marts 2019 mellem klokken 04.30 og 05.00 bankede det på havedøren til en ung kvindes lejlighed i Rønne. Da hun åbnede døren på klem, blev det tilsyneladende begyndelsen på et vågent mareridt.

En nu 26-årig mand er tiltalt for at have skubbet havedøren ind og derefter forsøgt at voldtage kvinden. Ifølge anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i, pressede han hende ned i en sofa.

For at forhindre hende i at råbe efter hjælp pressede han en finger i hendes mund og slog hende flere gange i hovedet. Samtidig forsøgte han at klæde sig af for at voldtage kvinden, lyder det i tiltalen.

Det lykkedes ifølge anklageskriftet kvinden at vriste sig løs ved at slå og sparke den dengang 25-årige mand. Hun løb herefter ud af lejligheden med retning mod Stenbanen, der ligger i centrum af Rønne og lige bag arresten.

Her blev hun indhentet og væltet omkuld af den tiltalte mand. Han truede med at slå hende ihjel og tog fat om halsen på kvinden med begge hænder.

Anklageskriftet fortsætter med en beskrivelse af, hvordan manden tog hendes tøj af med den ene hånd, mens han holdt fast om kvindens hals med den anden. Herefter voldtog han hende.

Han er tiltalt for både voldtægt og drabsforsøg, da kvinden ifølge tiltalen vurderes at have været i livsfare. På grund af halsgrebet fik hun punktformede blødninger bag begge ører og begge ydre øjenlåg.

Sagen mod manden begynder torsdag ved Retten på Bornholm. Anne Moe møder som anklager, men har forud for retssagen ikke lyst til at uddybe sagens omstændigheder nærmere.

Derfor står det for eksempel ikke klart, hvorvidt eller hvordan den tiltalte og kvinden kendte hinanden på forhånd.

- Hun er beskyttet af navneforbud, og blandt andet derfor vil jeg ikke kommentere deres interne kendskab, siger Anne Moe.

En række vidner skal afhøres i sagen. Dommen ventes at falde fredag.

Manden nægter sig skyldig. Han har siddet varetægtsfængslet siden 30. marts. En hundepatrulje førte kort efter anmeldelsen om voldtægt betjente til en ejendom, hvor den tiltalte blev anholdt.

/ritzau/