Tålmodighed er en dyd, men efter alt at dømme ikke en 26-årig fynbos spidskompetence.

I hvert fald blev han så rasende over, at han skulle holde tilbage for en fodgænger, at han steg ud af bilen og slog den pågældende.

TV 2 Fyn skriver om sagen, hvor den unge bilist fra Odense nu er sigtet for vold i forbindelse med såkaldt vejvrede.

Onsdag eftermiddag omkring klokken halv tre om eftermiddagen kom den 26-årige kørende ad Niels Bohrs Allé i Odense.

Da han skulle dreje til venstre ad Kallerupvej, måtte han imidlertid holde tilbage for en fodgænger.

Men i stedet for at vente til fodgængeren var sikkert inde på fortovet igen, steg han ud af bilen og slog den bløde trafikant.

Fodgængeren kom lettere til skade og meldte bagefter sagen til politiet.