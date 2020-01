Flere fodgængere var tæt på at blive kørt ned, da en 25-årig mand forsøgte at stikke af fra politiet.

Det gik over stok og sten på Djursland, da en 25-årig bilist og hans kammerat torsdag forsøgte at køre fra politiet.

Fredag er føreren af bilen blevet varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør ved Retten i Randers. Han er sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven og for at have bragt andres liv eller førlighed i fare.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Politijagten begyndte, da en lokalbetjent ville stoppe bilisten i Mørke. Betjenten mistænkte den 25-årige for at være påvirket af stoffer.

Bilisten standsede ikke, men kørte fra stedet, og i den forbindelse påkørte han en anden personbil - en Ford Focus.

Lokalbetjenten tilkaldte assistance fra øvrige patruljer og fortsatte efter de unge mænd mod Rønde. Her kørte de ud foran en skraldebil, som med nød og næppe nåede at bremse og undgik en påkørsel.

Den 25-årige mand fortsatte ad Hovedgaden gennem Rønde, hvor han ved en genbrugsforretning ville dreje til venstre, men kørte direkte ind i en mur.

Lokalbetjenten kom op på siden af bilen og ville anholde føreren, som dog satte sin bil i bakgear og ramte en Suzuki-personbil.

Desuden var han tæt på at bakke ind i den selv samme skraldebil, som han efter alt at dømme tidligere var tæt på at kollidere med.

Ifølge vidner i Rønde fortsatte bilisten herefter mod kørselsretningen og kørte op på fortovet, hvor han var tæt på at påkøre flere fodgængere - herunder to ældre kvinder.

Endelig blev bilen bragt til standsning på Birkvej i Rønde.

Begge unge mænd - både føreren og passageren - blev anholdt. Det er dog kun den 25-årige, der er blevet fremstillet i grundlovsforhør og herefter fængslet.

/ritzau/