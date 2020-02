16-årig dreng forsøgte ifølge politiet at snyde sig til gratis iPhone. Han er nu sigtet for bedrageri.

En udspekuleret plan med det formål at franarre en mand en mobiltelefon var tilrettelagt. Men én ting var der ikke taget højde for. Gerningsmanden havde nemlig valgt det forkerte offer.

Østjyllands Politi beretter mandag i sin døgnrapport om sagen. En 45-årig mand ville via Den Blå Avis sælge en iPhone. En køber meldte sig på banen, og de to blev enige om en pris.

Køberen orienterede sælgeren om, at han havde overført penge til sælgers konto. Og kort efter modtog sælger en sms. Den forekom at være sendt fra Danske Bank og meddelte, at der ville gå penge ind på kontoen i løbet af 24 timer.

Men som nævnt havde gerningsmanden valgt et forkert offer. For sælgeren arbejder som bankmand, og han anede uråd.

Han undersøgte sagen og fandt ud af, at hverken det registreringsnummer eller kontonummer, som fremgik af sms'en, eksisterede.

Den 45-årige kontaktede politiet. Han kunne fortælle, at han havde aftalt med køberen, at han kunne få mobilen overdraget ved McDonalds på Grenaavej.

Og ganske rigtigt. Her mødte køberen - en 16-årig dreng - op. Men i stedet for en ny mobiltelefon fik han en sigtelse for bedrageri.

/ritzau/