Retsmøde i Lyngby med to anholdte i sag om organiseret hvidvask. En tredje mistænkt befinder sig i Spanien.

En kvinde på 22 år fra Nordsjælland indrømmer onsdag, at hun har deltaget i hvidvask af lidt over 21 millioner kroner.

Hun var såkaldt stråmand for andre og lod store beløb suse gennem et selskab, hun ejede og var direktør i, og som havde adresse i en lejlighed i Birkerød.

Erkendelsen er kommet i et retsmøde i Retten i Lyngby sent onsdag eftermiddag.

Tidligt på aftenen er dommen afsagt. Ubetinget fængsel i to år og seks måneder.

- Jeg kan ikke gøre det billigere, siger dommeren og henviser til andre afgørelser i retssystemet.

Den dømte har arbejdet i psykiatrien og er alenemor til en dreng på halvandet år, kommer det frem.

- Hun har ikke forstået en skid af, hvad der er foregået, hun er blevet groft udnyttet, siger kvindens forsvarer. Udbyttet var blot 8000 kroner.

Kvinden er blandt de mistænkte i en sag, som ifølge National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) samlet drejer sig om hvidvask af 125 millioner kroner.

Kriminaliteten er foregået ved fremstilling af falske fakturaer, mener den særlige politienhed. Millioner er blevet indbetalt til de såkaldte fakturafabrikkers bankkonti. Derefter er de blevet overført til udlandet, lyder mistanken.

Den 22-årige stillede sit selskab til rådighed for, at andre forsøgte at gøre sorte kroner hvide. Efter domsafsigelsen er der tårer i hendes øjne.

Men den kontante straf er nødvendig, selv om hendes rolle var forholdsvis underordnet, lyder det fra anklageren. Uden hendes medvirken ville der simpelt hen ikke være foregået grov hvidvask, fastslår han.

En anden anholdt i sagen er en mand på 40 år. Han sigtes for såvel de 21 millioner samt yderligere 104 millioner, men nægter sig skyldig.

Ved anholdelsen onsdag morgen fandt politiet 826.000 kroner samt nogle tusinde euro i kontanter hjemme hos ham. Også en seddeltællermaskine lå han inde med.

At disse penge og maskinen havde noget med hvidvask at gøre, afviser han.

En tredje mistænkt i sagen, en 49-årig mand, befinder sig i udlandet. Officielt er han udrejst til Rumænien, men lige for tiden opholder han sig i Spanien, oplyser mandens forsvarer i retsmødet.

Advokat Lars Lokdam har onsdagen igennem haft flere telefonsamtaler med sin klient, og budskabet er, at han nægter at have haft med hvidvask af 21 millioner kroner at gøre. Han tilbyder på mandag at komme til Danmark for at lade sig afhøre, oplyser advokaten.

Sagens nøjagtige detaljer kendes ikke. Retsmødet er blevet holdt for lukkede døre.

Affæren har nøje sammenhæng med en sag fra Nordjylland. Her tilstod den 45-årige Rahib Karnib sig for et år siden skyldig i at have hvidvasket 217 millioner kroner. Det medførte en straf på fængsel i fire år og seks måneder.

Politiet mener, at både de to anholdte fra onsdagens politiaktion samt manden i udlandet arbejdede sammen med Karnib, der havde base i Nørresundby.

Ved 19-tiden fortsætter retsmødet, hvor dommeren skal afgøre, om der er grundlag for at afsige kendelse om varetægtsfængsling af dels manden i udlandet og dels den 40-årige.

/ritzau/