Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En menneskejagt er overstået.

En 21-årig mand flygtede søndag fra den åbne del af Renbæk Statsfængsel.

Men nu er han tilbage i myndighedernes varetægt.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Her fortæller man, at det var Københavns Politi, som stod for anholdelsen af den 21-årige mand i en lejlighed i København V torsdag eftermiddag omkring kl. 16.00.

Anholdelsen foregik roligt, supplerer man.

Manden skal nu fortsætte sin afsoning, og han vil desuden blive sigtet for sin undvigelse.