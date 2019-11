Den 24-årige bandeleder, der er undveget fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse, er leder af en voldelig bande og har tidligere været på flugt fra loven.

Sydsjællands- og Lollland Falsters Politi efterlyser nu Hemin Dilshad Saleh, der tirsdag aften stak af fra Psykiatrisk Center i Slagelse i en bevæbnet befrielsesaktion.

24-årige Hemin Dilshad Saleh er ledende medlem af bandegrupperingen NNV-gruppen, der ligger i konflikt med den rivaliserende bande Brothas.

Han sad varetægtsfængslet i en sag om et groft overfald i en frisørsalon på Nørrebro begået 16, september 2018.

Her blev en person stukket i halsen med en kniv og udsat for stump vold med en stol og en kniv i skede. En anden person blev stukket i ryggen og skulderen med en kniv og tildelt adskillige slag.

Hemin Dilshad Saleh deltog ifølge tiltalen mod ham aktivt i overfaldet, ligesom han via telefonen tilkaldte to medlemmer af banden Loyalt To Familia, som også deltog i overfaldet.

16 andre bandemedlemmer er allerede dømt i sagen, mens tre andre fortsat venter på deres dom. En af dem er Hemin Dilshad Saleh, der først blev varetægtsfængslet 11. oktober i år.

Hemin Dilshad Saleh blev anholdt 10. oktober på en restaurant i Lyngby. På det tidspunkt havde han været eftersøgt i et års tid. Politiet mener, at han har opholdt sig i Spanien i noget af tiden.

Tirsdag klokken 16:52 blev han befriet i en regulær befrielsesaktion, hvor bevæbnede mænd mødte op på den psykiatriske afdeling Slagelse, hvor han sad varetægtsfængslet i surrogat. En gerningsmand affyrede skud i forbindelse med aktionen, men ingen kom noget til.

Politiet iværksatte herefter en menneskejagt i flere politikredse.

NNV-gruppen består af bandemedlemmer fra Københavns Nordvestkvarer, der har slået sig sammen med ligesindede fra Ishøj og Hundige, syd for København. I 2018 lå banden i konflikt med Brothas, der har base i Mjølnerparken på Nørrebro.

I 2019 blussede bandekrigen op igen og har ført til flere skudepsioder. I september blev en 22-årig mand skudt på åben gade. Politiet mener at drabet skete som led i konflikten, men udelukker ikke at den 22-årige blev forvekslet med et bandemedlem.