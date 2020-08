Et bandemedlem dømt for drab er undsluppet fængslet for blot 17 dage siden.

Nu frygter politiet, at han vil blande sig i retssagen mod sine venner fra banden 'Dødspatruljen'. Sagen er mandag morgen begyndt ved Retten i Glostrup.

Fem svensk-somaliske mænd fra banden er på anklagebænken, tiltalt for dobbeltdrabet i Herlev, hvor to andre svenskere med tilknytning til banden Shottaz blev brutalt likvideret i juni sidste sommer.

Hos dansk politi er man opmærksom på, at det svenske, 18-årige bandemedlem ved navn Abdirizak Osman er på fri fod, og at han har en stærk tilknytning til de fem tiltalte.

Man undrer sig over, hvad de har gang i. Er det, fordi de vil blande sig i retssagen? Rissa Seidou, Stockholms politi

»Vi er opmærksomme på sagen, og i forbindelse med retssagen er der sikkerhed ved retten. På hvilken måde har vi dog ikke mulighed for at gå i detaljer omkring offentligt,« siger Claus Buhr, der er kommunikationsansvarlig ved Københavns Vestegns Politi.

B.T.s kriminalreporter, der er til stede ved retten i Glostrup, fortæller, at der mandag morgen er helt usædvanlig høj sikkerhed ved retsbygningen.

»Hver af de fem tiltalte blev eskorteret af flere ledsagebiler fra politiet med fuldt kampklædte betjente bag rattet med hjelme og skudsikre veste. Al trafik på den nærliggende vej blev stoppet fem gange, når de ankom enkeltvis,« siger kriminalreporter Birger Andersen.

Det undslupne bandemedlem er efterlyst i Sverige, og svensk politi frygter, at han vil blande sig i retssagen i Glostrup. Et andet bandemedlem, der er nær ven til Abdirizak Osman, er også for nylig stukket af og siden sporløst forsvundet, skriver det svenske statsmedie SVT.

Et svensk bandemedlem dømt for drab, Abdirizak Abdimalek Osman, er efterlyst. Svensk politi frygter, han vil blande sig i en retssag i Glostrup i dag. Vis mere Et svensk bandemedlem dømt for drab, Abdirizak Abdimalek Osman, er efterlyst. Svensk politi frygter, han vil blande sig i en retssag i Glostrup i dag.

»Man undrer sig over, hvad de har gang i. Er det, fordi de vil blande sig i retssagen, eller er det, fordi de afventer ordrer fra lederne?« siger Rissa Seidou til SVT. Hun er en del af lokalpolitiet fra de uroplagede områder nordvest for Stockholm.

Abdirizak Osman blev idømt tre års fængsel for at have skuddræbt en 24-årig mand på et pizzeria i stockholmsforstaden Rinkeby. Grundet sin unge alder på blot 16 år blev han anbragt i et lukket ungdomsfængsel.

Drabet skete ifølge svensk politi som led i den tiltagende konflikt mellem Dødspatruljen og Shottaz.

Den konflikt har den svenske journalist Diamant Salihu fra SVT fulgt tæt. Særligt timingen for Osmans flugt er mistænkelig, da han kun havde få måneder tilbage af sin afsoning på i alt tre år.

De tiltalte bliver kørt ind i garagen til højre. Området er sikret af tungt bevæbnet politi. Foto: Birger Andersen Vis mere De tiltalte bliver kørt ind i garagen til højre. Området er sikret af tungt bevæbnet politi. Foto: Birger Andersen

»Politiet i Stockholm er bekymrede for, at han vil prøve på noget på grund af timingen for hans flugt for nogle uger siden,« siger Diamant Salihu.

B.T. dækker retssagen, som der er afsat otte retsdage til. Sagen ventes først afsluttet 31. august.

Følg med på bt.dk.