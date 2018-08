Fangen, der flygtede fra Vestre Fængsel, har forbindelse til mand, der mistænkes for at stå bag terrorangreb.

København. Den 46-årige syriske mand, der i sidste uge flygtede fra Vestre Fængsel i København, sættes nu i forbindelse med en pakistansk mand, som er mistænkt for at være hjernen bag flere terrorangreb.

Det rapporterer Radio24syv på baggrund af oplysninger fra det italienske virksomhedsregister og italienske arrestordrer.

Den 46-årige syrer og den pakistanske mand har i en årrække været forretningspartnere i et byggefirma i Italien.

Pakistaneren mistænkes for at have ledet en terrorcelle på Sardinien med forbindelse til Al Qaeda - og for at stå bag en række terrorangreb i Pakistan.

Blandt andet er han anklaget i Italien for at have orkestreret et af de dødeligste terrorangreb i Pakistans historie, hvor mere end 100 blev dræbt i et bombeangreb i 2009.

Derudover er han anklaget for at stå bag omfattende menneskesmugling.

Forbindelsen til den pakistanske terrormistænkte gør sagen om den 46-åriges fangeflugt mere alvorlig, mener retsordfører Trine Bramsen fra Socialdemokratiet.

- Det gør det ekstremt mere alvorligt, at sådan en person kan flygte fra et fængsel. Det må under ingen omstændigheder ske. Det understreger også, at eftersøgningen af ham er så ekstrem vigtig, og at alle sejl skal sættes ind, siger hun til Radio24syv.

Den 46-årige syriske mand, der flygtede fra Vestre Fængsel, stod til at blive udleveret til retsforfølgelse i Italien, da han flygtede.

Italiensk politi mistænker ham for at have ledet og organiseret ulovlig bankvirksomhed, hvidvask af penge fra menneskesmugling og finansiering af terrorvirksomhed.

I de arrestordrer, som de italienske myndigheder har udstedt i terrorsagen mod den 46-årige undslupne syrer, nævnes også den pakistanske mand som en del af syrerens netværk.

Københavns Politi leder fortsat efter den undslupne syriske mand. I sidste uge oplyste politiet, at manden ikke er farlig, hvilket fortsat er vurderingen.

/ritzau/