Op mod 25 køer har mandag eftermiddag krydset Vejlands Allé, en større indfaldsvej til det centrale København.

København. - Er der en cowboy til stede?

Sådan skriver Københavns Politi på Twitter, efter at en flok køer er sluppet løs og har krydset Vejlands Allé på Amager - en større indfaldsvej til det centrale København.

På Twitter har politiet desuden skrevet, at det drejer sig om 12-15 køer, men ifølge vagtchef Michael Andersen kan der være tale om op mod 25 køer.

- Køerne har planket den over autoværnet og befinder sig omkring søen ved Vejlands Allé og Centrumforbindelsen, skriver politiet på Twitter.

Her bliver de holdt tilbage af motorcykelbetjente, så de ikke løber ud på vejen.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at holde dem væk fra kørebanen, så du kan komme sikkert hjem. Det er ikke nemt at fange en ko, når man er på motorcykel, skriver politiet på Twitter.

Trafikken er ved 15-tiden mandag ikke direkte påvirket af køerne, men da de står tæt på Vejlands Allé og på et tidspunkt skal tilbage over asfalten, råder politiet bilister til at finde andre veje ind eller ud af hovedstaden.

Politiet arbejder på at få koejeren til stede snarest.

/ritzau/