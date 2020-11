Helmi Mossa Hameed havde adskillige betinget fængselsdomme i bagagen, da han kørte en femårig pige ihjel i København.

I tiden op til den tragiske hændelse i oktober er den 21-årige mand ikke dømt for bare en, heller ikke to, tre eller fire, men hele seks gange at have overtrådt både færdsels- og straffeloven.

Det fremgår af en række dombøger, som B.T. har fået aktindsigt i.

Aktuelt er han sigtet for uagtsomt at have kørt den lille pige ihjel i påvirket tilstand på Peter Bangs Vej i København. Selv har han erkendt, at han kørte bilen, men der var tale om et uheld, og han nægter sig således skyldig i uagtsomt manddrab.

Tidslinje: Her er hans domme 15. maj 2018: 10 måneders betinget fængsel og bøde på 9.500 kroner

24. september 2018: Et år og tre måneders betinget fængsel

24. september 2018: Bøde på 3.000 kroner samt klip i kørekortet

20. april 2019: Bøde på 2.000 kroner samt klip i kørekortet

2. maj 2019: Et år og tre måneders betinget fængsel.

28. oktober 2019: Et år og tre måneders betinget fængsel, bøde på 7.000 kroner samt frakendelse af retten til at føre et motordrevet køretøj i seks måneder.

30. oktober 2020: Sigtet for at køre en femårig pige ihjel i bevidstheds- eller narkopåvirket tilstand. Nægter sig skyldig

Men tager man et kig på hans kriminelle cv, tegner der sig et billede af en mand, der trods talrige bøder og betingede fængselsdomme, der mere eller mindre ligeglad med lovens lange arm.

Det kommer blandt andet til udtryk ved, at Helmi Mossa Hameed allerede 15. maj 2018 – bare fire måneder efter, at han 23. januar samme år fik sit kørekort – var på kant med færdselsloven første gang. I kombination med en håndfuld overtrædelser af straffeloven blev han idømt 10 måneders betinget fængsel samt en bøde på 9.500 kroner.

Hvad forseelsen nærmere bestod i, er uklart, men af dombogen fremgår det, at der var tale om en overtrædelse af færdselslovens paragraf 56, der omhandler kørsel af et køretøj, herunder motorcykler eller stor knallert, uden kørekort.

Den 21-årige mand havde fået sit kørekort, da dommen blev afsagt, derfor kan det pege i retning af, at hændelsen er sket inden, han fik kørekort.

Mor til trafikdræbt pige: Hun var elsket alle steder, hun kom Moderen til den femårige pige har tidligere fortalt B.T., at hun var 'dybt taknemmelig' over den omsorg, som danskerne har vist hende. »Jeg er utrolig taknemmelig og rørt over alle de tanker og den omsorg, som jeg kan mærke komme fra alle sider,« sagde hun og tilføjede: »Jeg er så taknemmelig for alle de smukke blomster, bamser, hilsner, perleplader, balloner og lys, som bliver lagt på stedet til ære og minde om min fantastiske lille stjerne. Hun var elsket alle steder, hun kom.« Hun sendte samtidig en tak til den børnehave, hvor hendes datter gik, fordi de har været med til at forme datteren til det fantastiske menneske, hun var blevet, og ikke mindst for al den glæde, som børnehaven bragte ind i datterens liv med både gode minder, veninder, venner og leg. Du kan læse mere her.

Bare tre måneder senere var den gal igen.

24. september 2018 blev Helmi Mossa Hameed endnu en gang dømt for overtrædelse af færdselsloven. Det kostede ham en bøde på 3.000 kroner samt et klip i kortet.

Hvad overtrædelsen nærmere bestod i, fremgår ikke, men det gør til gengæld en anden dom, som han fik selvsamme dag. For ud over bødestraffen og klippet i kørekortet kunne den 21-årige mand forlade retten den dag med en dom på et år og tre måneders betinget fængsel.

Sidstnævnte for overtrædelse af en lang række af straffelovens paragraffer, herunder 288, der omhandler røveri.

Et lille år senere, i april 2019, blev der tilføjet endnu et punkt til Helmi Mossa Hameeds synderegister. Her blev han idømt en bøde på 2.000 kroner samt et klip i kortet for overtrædelse af færdselsloven, og få uger senere blev det til endnu en betinget fængselsdom på et år og tre måneder for bedrageri.

Dommen var den tredje i rækken af betingede domme for den unge mand.

Endelig i oktober 2019 blev den 21-årige mand igen dømt for overtrædelse af færdselsloven. Af dombogen fremgår det, at han er dømt for at have kørt mindst 85 kilometer i timen i en 60 kilometer-zone, kørt mod ensretningen samt for at have kørt over for rødt.

I retten forklarede en betjent blandt andet, at Helmi Mossa Hameed var 25 meter fra lyskrydset, da det blev rødt, men alligevel fortsatte over.

Forseelsen endte med at koste ham endnu en betinget fængselsdom på et år og tre måneder, en bøde på 7.000 kroner samt frakendelse af retten til at føre køretøj i seks måneder, og det blev således den sjette dom i rækken på bare 643 dage.

Det fremgår videre, at Helmi Mossa Hameed på den relativt korte periode, fra han fik sit kørekort i januar 2018 til sidstnævnte dom i oktober 2019, nåede at få i alt fem klip i kortet. Tre af de klip modtog han i forbindelse med den sidste sag.

Det lykkedes således den 21-årige mand at modtage ikke mindre end fire betingede fængselsdomme i perioden, uden han på noget tidspunkt kom ind og ruske tremmer. Det skyldes blandt andet, at der ikke var tale om såkaldte gentagelsestilfælde – altså overtrædelser af de samme paragraffer.

Hertil var flere af de kriminelle hændelser, som han er blevet dømt for, sket forud for den tidligere afsagte betingede dom, men altså uden at en dommer eller politiet på det pågældende tidspunkt havde kendskab til hændelserne.

Hertil følger en stribe bøder for blandt andet at have glemt sit kørekort.

Helmi Mossa Hameed sidder i øjeblikket varetægtsfængslet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.