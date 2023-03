Lyt til artiklen

Det kan blive meget dyrt ikke at kende reglerne.

Finans skriver, at en selvstændig, der kørte på gule plader over grænsen til Tyskland, har fået et skattesmæk på over 100.000 kroner.

Manden blev i august 2022 stoppet ved grænsen i sin firmabil. Toldstyrelsen fandt i hans bil, udover arbejdsrelaterede ting, både øl, sodavand og mange liter vin.

Det blev derfor konstateret, at manden havde brugt bilen til privat kørsel.

Det må man sådan set gerne, men det kræver at man har et såkaldt dagsbevis, der koster 225 kroner per dag.

Henning Boye Hansen, der er chefkonsulent i revisionshuset BDO, forklarer til Finans, hvorfor regningen til manden, blev så stor:

»Bliver man taget bare en enkelt gang i ulovlig anvendelse af bilen, anses den som udgangspunkt for privat anvendt i alle de år, man har ejet eller leaset den. Derfor fører den slags sager ofte til kæmpe skatteregninger.«

Den pågældende mand havde haft firmabilen i lidt over tre år.