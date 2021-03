Skal du på lovlig vis aflevere din peberspray, så er det ved at være sidste chance.

Fra den 1. april 2021 er det nemlig kun udsatte personer med særlige behov, der må besidde en peberspray – både i eget hjem og på offentligt tilgængelige steder.

Derfor har det siden 1. februar været muligt at aflevere sin peberspray på lovlig vis til politiet.

En peberspray i tasken kan for mange virke forholdsvis uskyldig. Men faktisk bliver man straffet for at bryde våbenloven, og der vanker en bøde på 3.000 kroner, hvis man bliver taget med en.

Og hvis man bliver taget under skærpende omstændigheder, så kan der gives en højere bøde eller frihedsstraf. For eksempel kan en tidligere voldsstraffet person, der bærer peberspray i nattelivet, risikere fængsel i 14 dage.

Det skriver Politiet i en pressemeddelelse.

Et flertal i Folketinget valgte at gøre peberspray ulovlige, da de ikke havde den forventede effekt. De mente, at den havde været mest til gavn for kriminelle, oplyser Justitsministeriet.

Alle landets politikredse tager imod pebersprays, som man kan aflevere anonymt, medmindre du ønsker en kvittering for aflevering.

Det er desuden ulovligt at fremstille sin egen peberspray.