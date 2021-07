En håndværker kan takke sit held for, at han ikke kom alvorligt til skade, da flere tusinde kvadratmeter loft styrtede ned i møbelkæden Ilvas forretning i Ishøj.

Elektrikeren kravlede rundt oppe under det nedsænkede loft, da det pludselig gav efter og faldt ned over møbeludstillingen.

»Det kunne være gået helt galt,« siger Dennis Ottosen fra Beredskab 4K, der var indsatsleder på stedet.

En video, som kan ses øverst i denne artikel, viser, hvordan hele udstillingsområdet er dækket af isolering, gipsplader og metalstolper efter nedstyrtningen.

Anmeldelsen indgik til vagtcentralen tirsdag klokken 12.10. Beredskab 4K rykkede ud med tre brandkøretøjer, og derudover blev der sendt to lægebiler, fem ambulancer, fire patruljebiler og tre motorcykelbetjente til stedet.

»Da vi kommer indenfor, kan vi se, at hele loftet er faldet ned. Henne i hjørnet sidder der en håndværker på et sprinklerrør oppe under loftet. Han sidder i tre-fire meters højde og har brug for vores hjælp til at komme ned,« siger Dennis Ottosen.

Da håndværkeren kom ned ved hjælp af en stige, kunne han fortælle, at han var elektriker og havde været i færd med at montere nogle elinstallationer oppe under det nedsænkede loft.

»Han hørte en lyd og fornemmede, at noget var galt, så han skyndte sig at bevæge sig hen på nogle rør, inden loftet faldt ned. Bortset fra chokket var der ikke sket ham noget,« fortæller Dennis Ottosen.

Et loft i Ilva er styrtet ned. Foto: Presse-fotos.dk

Han vurderer, at loftulykken udgjorde en særdeles farlig situation, både for de medarbejdere og kunder, der var i butikken, men i særdeleshed for håndværkeren.

»Det ville have været et fald på tre-fire meter sammen med gips og metalstolper. Nedenunder var der møbler og lamper, så han kunne være kommet slemt til skade. Det har absolut været en farlig situation for håndværkeren. Han var heldig, at der ikke skete mere,« siger Dennis Ottosen.

I forretningen var der både medarbejdere og kunder til stede, og derfor frygtede redningsmandskabet, at der kunne være tilskadekomne under loftet.

»Vi afsøgte, om der var flere personer derinde, med termiske kameraer og med assistance fra en politihund,« siger Dennis Ottosen.

Målløse Ilva-kunder kigger på loftet der faldt ned over møbeludstillingen i Ishøj. Foto: Privatfoto

Heldigvis var hverken kunder eller personale til stede i området, hvor loftet faldt ned, men selvom ingen kom til skade ved ulykken, går Arbejdstilsynet nu ind i sagen.

»Vi kommer ud og undersøger ulykken, for vi mener, det er så alvorligt, at der er behov for en undersøgelse. Både ansatte i butikken og håndværkeren har været i fare,« siger pressechef i Arbejdstilsynet Lars Flindt Pedersen.

Efter ulykken blev kunder og medarbejder evakueret fra Ilva, og forretningen blev lukket. Som det fremgår af videoen øverst i artiklen, venter der nu et større oprydningsarbejde.

Om det var elektrikerens færden på loftet eller noget helt andet, der fik loftet til at styrte ned, er endnu uvist. Ishøj Kommune skal som ansvarlig byggemyndighed finde ud af, hvad der var årsag til nedstyrtningen, og om alle byggeregulativer har været overholdt.