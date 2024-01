Politiet er lørdag eftermiddag ryket ud til et hotel i Brøndby, hvor man undersøger et »mistænkeligt forhold«.

»Vi har brug for arbejdsro på stedet, hvorfor vi opfordrer til at respektere politiets afspærring og anvisninger,« skriver Københavns Vestegns Politi på X.

Konkret er politiet til stede ved A Hotels, der har adresse på Vibeholms Alle 19.

»Vi er fem-seks patruljer derude lige nu,« lyder det fra vagtchef David Borchersen, der tilføjer, at der også er retsteknikere og efterforskere på vej.

Anmeldelsen, der har fået politiet til at rykke ud, tikkede ind klokken 12.15.

Hvad, den drejede sig om, vil politiet for nuværende ikke udtale sig om.

»Der er nogle forhold derude, som vi skal have undersøgt.«

»Vi kommer til at opdatere løbende. Vi er stadig i et tidligt stadie i forløbet, så vi skal have dannet os et bedre billede af, hvad der er sket derude,« siger David Borchersen.

B.T. følger sagen.

