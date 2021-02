Københavns Vestegns Politi er i øjeblikket massivt til stede i Brøndby.

Det skyldes, at man er ved at undersøge et 'mistænkeligt forhold'.

Det oplyser politikredsen på Twitter:

»Vi er pt. massivt tilstede i området omkring Nykær i Brøndby, da vi undersøger et mistænkeligt forhold,« lyder det fra vagtchefen.

»Vi har pt. ikke yderligere information,« lyder det.

Billeder fra stedet viser, at politiet har afspærret området, mens undersøgelserne står på.

Der er flere patruljevogne omkring Nykær.

B.T. følger sagen.