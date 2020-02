Nordjyllands Politi undersøger et mistænkeligt dødsfald i byen Oue ved Hobro. Det er lige nu ikke muligt at køre gennem byen.

Sagen drejer sig om en polsk mand, der blev fundet livløs på en adresse i Oue tirsdag morgen.

Nordjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 06:35 fra en person der ringede 112.

Politi og ambulance kørte til stedet, hvor de fandt en mand, der var livløs og havde skader i hovedet.



Der er tale om en polsk mand bosiddende i Oue, og på adressen befandt der sig også adskillige andre personer, som nu er anholdt.

»Der befandt sig ni personer på samme adresse som afdøde, som nu er anholdt, da politiet betragter omstændighederne omkring dødsfaldet som mistænkelige. Det er vores opfattelse, at der i løbet af natten har været drikkelag på den aktuelle adresse,« udtaler vicepolitiinspektør Christian Toftemark, Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Det er endnu ikke klarlagt, hvordan den afdøde mand havde pådraget sig sine skader, hvilket politiet nu er i gang med at undersøge.

I forbindelse med efterforksningen har politiet afspærret et større område i Oue by. Det er derfor ikke muligt for trafikanter at køre gennem byen.