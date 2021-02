Københavns Vestegns Politi er lige nu massivt til stede i Brøndby.

I første omgang oplyste politiet, at man undersøgte et 'mistænkeligt forhold', men nu har politiet præciseret, hvad det drejer sig om.

At der klokken 07.35 indløb en anmeldelse om, at der var afgivet skud i området ved Nykær i Brøndby. Et forhold, som politiet nu undersøger.

På Twitter skriver Københavns Vestegns Politi, at man 'arbejder talstærkt' omkring Nykær, der er en vej, der løber gennem Brøndby parallelt med Roskildevej. Der er en del boligblokke i området.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

B.T.s medarbejder på stedet fortæller, at politiet gradvist har udvidet det område, der afspærres. Hele Nykær er nu afspærret, skriver Ritzau.

Adskillige patruljebiler samt flere hundepatruljer er på stedet, og løbende ankommer yderligere politibetjente.

»Alle bliver stoppet. Ingen får lov at komme ind i det afspærrede område,« fortæller han og tilføjer, at der er spærret helt af rundt om svømmehallen Vestbadet.

Politiet skriver på Twitter, at der ikke er meldinger om tilskadekomne.

»Vi søger vidner, som måtte have set/hørt noget mistænkeligt i området omkring det tidspunkt (07.35, red.), skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Har du set eller hørt noget mistænkeligt i området fredag morgen, kan du kontakte Københavns Vestegns Politi på telefonnummer 43 86 14 48.

B.T. følger sagen.