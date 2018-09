Tre kvinder mistede livet, da der opstod brand på et plejehjem i Allingåbro på Djursland 3. august.

Allingåbro. Brandsikkerheden var mangelfuld på plejecentret Farsøhthus i Allingåbro på Djursland, hvor tre kvinder i begyndelsen af august døde som følge af en brand.

Det er konklusionen i en undersøgelse, der tirsdag blev præsenteret af transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA), skriver TV2 Østjylland.

- I undersøgelsen konstateres det, at der ikke var installeret et automatisk sprinkleranlæg i bygningen. Derudover var spisekøkkenet indrettet i flugtvejsgangen, hvilket reducerede flugtvejen.

- Endelig konstateres det, at flugtvejsgangen ikke var opdelt med røgsikre og selvlukkende dør, sagde ministeren på et åbent samråd om dødsbranden tirsdag.

Brandkravene var ikke overholdt, da centeret blev renoveret i 1997. Og det lever heller ikke op til kravene i dag, slår undersøgelsen fast.

Beredskabsdirektør for Randers, Favrskov og Djursland Kasper Sønderdahl bekræfter over for Ritzau, at der ikke var automatisk sprinkleranlæg, og at der var spisekøkken i flugtvejsgangen.

Han ønsker ikke at kommentere på, hvor alvorlige mangler det er, da han ikke har modtaget rapporten.

Det er ifølge beredskabsdirektøren kommunens ansvar at sørge for, at brandsikkerheden er i orden, og der er årligt tjek af brandsikkerheden på kommunens plejecentre.

Branden på Farsøhthus opstod ud på eftermiddagen fredag 3. august, hvor en 91-årig og en 93-årig kvinde døde. En 95-årig kvinde blev indlagt på Skejby Sygehus med alvorlige brandskader.

Hun døde to dage senere af sine kvæstelser.

Ud over de tre dødsofre kom to kvinder på 87 og 89 år lettere til skade i branden.

Østjyllands Politi sagde efter branden, at de indledende undersøgelser tydede på, at der ikke lå en kriminel handling bag dødsulykken.

- Alle indikationer går på, at det er en ulykke af en eller anden slags. Vi har intet belæg for at sige, at der ligger noget kriminelt bag, lød det fra politiets vagtchef Stig Heidemann dagen efter branden.

/ritzau/