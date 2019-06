En helt almindelig torsdag aften udviklede sig højdramatisk for Jesper Dupont, Anne-Mette Styhm Olesen og deres seksårige søn.

»Min mand står og er ved at lukke vores udstilling, da han ser den råbende mand, som pludselig kigger ham i øjnene og stikker i løb direkte mod ham,« fortæller Anne-Mette Styhm Olesen til B.T.

Hun har sammen med sin mand vinforhandleren Vinspecialisten i Nyborg, som de var ved at lukke ned som sædvanligt.

Heldigvis nåede Jesper Dupont at reagere hurtigt, da den 29-årige mand pludselig løb mod ham.

Jesper Dupont og Anne-Mette Styhm Olesen foran deres forretning. Foto: Privat foto Vis mere Jesper Dupont og Anne-Mette Styhm Olesen foran deres forretning. Foto: Privat foto

Jesper Dupont kom ind i butikken til sin hustru og barn, hvor han lige præcis nåede at smække døren, så den 29-årige bragede ind i den.

»Manden er meget voldsom og banker, sparker og slår på døren. Det er så kraftigt, at vi er bange for, at han vil smadre den og komme ind,« husker Anne-Mette Styhm Olesen.

Derfor tog parret deres lille søn med ud i baggården, hvorfra de skyndte sig at kontakte politiet.

Det samme gjorde butikkens naboer, og derfor var politiet hurtigt opmærksomme på problemet.

Manden blev ved med at hamre og banke så voldsomt på døren, at parret var bange for, han vil bryde igennem og derefter begynde at smadre butikken.

»Det var meget forvirrende, for angrebet var jo helt umotiveret. Jesper ikke set på ham og da slet ikke talt med ham,« siger Anne-Mette Styhm Olesen.

Manden blev ved med at slå og sparke løs på døren i 5-10 minutter, indtil han blev træt af det.

Herefter fortsatte den 29-årige ned ad gågaden i Nyborg, hvor han ifølge Fyns Politis døgnrapport fremstod meget aggressiv.

Mandens tur endte i Fakta, hvor han i køen til kassen råbte op og var aggressiv, fuld og påvirket.

Det gik en anden mandlig kunde så meget på, at han skubbede ham væk fra sig, hvilket fik den 29-årige til at rejse sig og begynde at slå løs på den 55-årige skubbende mand.

Den 55-årige løb ud af butikken skarpt forfulgt af den 29-årige, som dog blev overmandet af to ambulancefolk, der pacificerede ham, indtil politiet kom frem og anholdt ham.

Ifølge Fyens Stiftstidende blev manden løsladt i løbet af natten, men han kan dog se frem til at blive sigtet for vold.