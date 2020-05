Politiet blev søndag kaldt til Tårnby, hvor en mand blev fundet død. Et ligsyn skal afklare dødsårsagen.

Der ligger umiddelbart ikke en forbrydelse bag et mistænkeligt dødsfald i Tårnby søndag.

Det fortæller central efterforskningsleder hos Københavns Politi Torben Madsen mandag morgen.

Københavns Politi blev søndag aften kaldt ud til lejligheden i Tårnby, hvor en mand blev fundet død. Politiet fik anmeldelsen om det mistænkelige forhold søndag klokken 20.29.

Politiet tilbageholdt efterfølgende en person for at afhøre vedkommende, men ingen er blevet anholdt.

Som altid når folk bliver fundet døde, og dødsårsagen ikke umiddelbart står klart, eller der er andre særlige omstændigheder, behandlede politiet dødsfaldet som mistænkeligt.

Det betyder, at man behandler findestedet som et gerningssted, så vigtige spor ikke går tabt eller bliver ødelagt, hvis det skulle vise sig, at den døde er offer for en forbrydelse.

Et ligsyn skal nu endeligt afklare, hvorfor manden døde.

Mandens pårørende er blevet underrettet.

/ritzau/