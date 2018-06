Kim Bülow Hansens 15-årige søn Andreas kæmper i øjeblikket for at genvinde sin førlighed efter en tragisk trampolinulykke sidste lørdag i friluftsbadet Glamsbjerg Fritidscenter. I et uheldigt spring brækkede drengen to halshvirvler i nakken, og det er uvist, om han nogensinde kommer til at gå igen.

Nu kritiserer Kim Bülow Hansen centeret, hvor ulykken fandt sted, for at være dårligt rustet til at håndtere den slags ulykker. Blandt andet gik det galt, da livredderen skulle ringe efter ambulancen, men ikke kunne adressen på Glamsbjerg Fritidscenter. Det skriver Fyens Stiftstidende.

»Da hende, der taler med alarmcentralen, spørger livredderen, hvad friluftsbadets adresse er, kan han den ikke. Den skal han kunne, når der er nødsituationer,« siger Kim Bulow Hansen til Fyens Stiftstidende.

I det hele taget oplevede Kim Bülow Hansen ikke, at der var overblik over situationen fra Glamsbjerg Fritidscenters side. I forbindelse med ulykken var det meget vigtigt at få ryddet området omkring den bevidstløse 15-årige. Heller ikke det mener Kim Bülow Hansen, at Glamsbjerg Fritidscenter formåede. Han forklarer til Fyens Stiftstidende, at han måtte råbe til livredderen, da en ældre dame ville træde ind på trampolinen, hvor hans søn lå, hvilket kunne forværre hans tilstand, da hans nakke så ikke ville blive holdt i ro.

Centerleder Dennis Christensen fra Glamsbjerg Fritidscenter forklarer til Fyens Stiftstidende, at det er beklageligt, hvis livredderen ikke kendte adressen. Den pågældende livredder havde første arbejdsdag og stod derfor pludselig i en hård situation. Han forklarer, at alle centerets livreddere har været igennem førstehjælpskursus og er forberedte på ulykker. Centret følger løbende op på, om medarbejdernes kvalifikationer skal udvides.

B.T. har søndag været i kontakt med Dennis Christensen, men han ønsker ikke at udtale sig yderligere i denne weekend.