Ingen mennesker kom til skade og Mette Sølling er ikke truet på sit levebrød efter hendes købmandsgård Søllingsgaard blev ramt af en voldsom brand nytårsaften, men hun er alligevel ulykkelig.

»Det er virkelig trist at se, så mange fine ting, som man holder så meget af gå op i røg,« siger Mette Sølling til B.T.

Søllingsgaard har været i hendes familie i generationer. Mette Sølling er sjette generation på stedet, som omfatter fem lejligheder, som Mette Søling lejer ud til turister, samt en bodega og en købmandsforretning.

Der er gået adskillige antikviteter tabt i branden. Herunder gamle regnskabsbøger fra 1800-tallet, samt et fint gammelt modelskib. Gamle ting, som Mette Sølling brugte til at fortælle sine gæster hvordan gården så ud i gamle dage.

Beredskabet var ude til en større brand i en bevaringsværdig bygning i Svaneke på Bornholm, netten til den 1. januar 2020. Her er indsatsen tidligt onsdag morgen fortsat i gang for at redde en del af bygningen, der er fra 1700-tallet.

»Jeg er forsikret mod brand og også mod tab af drift, som det ville kunne medføre. Men heldigvis er lejlighederne ikke beskadigede, så jeg bliver klar til den kommende sæson,« siger hun.

I forbindelse med branden blev der dog evakueret gæster fra lejlighederne i Søllingsgaard, men ingen er altså kommet til skade.

»Jeg tror, at en raket har ramt markisen på købmandsforretningen, som så er blevet antændt. Jeg kan dog ikke være sikker på det endnu,« siger Mette Sølling, der sad og så tv, da det pludselig bankede voldsomt på ruden.

»Så var der nogle, der råbte at der var brand og jeg kunne se, at det tog hurtigt fat,« siger hun.

Mette Sølling sender dog en varm tak og stor ros til brandvæsenet på Bornholm, som hun mener har handlet meget hurtigt og dygtigt og dermed forhindret flere ødelæggelser.