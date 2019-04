Der er søndag aften sket en bilulykke ved Zoologisk Have i København, og en person er blevet kørt til traumecenteret på Rigshospitalet.

»Der ligger en bil på taget derude lige nu, og der er en person på vej til hospitalet. Det er alt, jeg ved på nuværende tidspunkt,« siger vagtchef Michael Andersen fra Københavns Politi.

To biler er angiveligt kørt ind i hinanden i et lyskryds.

Politiet er derfor lige nu ved at undersøge, hvorvidt en af bilerne ikke har overholdt vigepligten.

»Når to biler kører ind i hinanden i et lyskryds, er der ofte tale om, at en af dem er kørt over for rødt,« lyder meldingen fra vagtchefen.

Den ene bil ligger i øjeblikket op af et hegn på Søndre Fasanvej, mens den anden står med en smadret front på Roskildevej. Politiet modtog anmeldelsen kort før klokken 22.

Der var en person i den ene bil, og to personer i den anden. Det er uvist, hvem af personerne der er kommet til skade, oplyser vagtchefen, der kalder ulykken for voldsom.

»Personen er kørt til traumecenteret, men jeg kender ikke til graden af tilskadekomsten på nuværende tidspunkt.«