Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tidligt fredag morgen skete der en ulykke på Amagermotorvejen i vestlig retning ved Avedøre.

Det oplyser Thomas Christensen, der er vagtchef i Københavns Vestegns Politi.

Han oplyser, at to biler var involveret i ulykken. Ingen er kommet alvorligt til skade i den forbindelse.

Ulykken betød, at de tre spor i vestlig retning var spærrede.

Efterfølgende kunne politiet først meddele, at et spor var åbnet - og kort efter oplyser politiet nu, at alle motorvejens vognbaner igen er farbare.

Der er dog fortsat kø på strækningen, oplyser Vejdirektoratet.

»Normal trafik forventes sidst på morgenen,« lyder det.

Politiet modtog en anmeldelse om ulykken klokken 05.26.

Af Vejdirektoratets hjemmeside fremgår det, at ulykken skete mellem afkørslen til Avedøre Holme og afkørslen til Gammel Køge Landevej.

Politiet opfordrede derfor en overgang bilister til at finde en alternativ rute.

/ritzau/