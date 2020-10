En trafikulykke på Oslo Plads på Østerbro i København har skabt store problemer i området.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»Det er et dumt sted, for der morgentrafik, så det har generet lidt kaos. Det er to biler, der er kørt ind i hinanden – den ene i forbindelse med en overhaling, der påkørte en bil i den modsatte vognbane,« siger vagthavende Kristian Rohdin.

Ulykken skete kl. 7.29 ved Hotel Østerport. P4 Trafik rapporterede i første omgang om hændelsen.

To personer kørt på skadestuen til tjek, men det er ikke alvorligt. Lyder det fra politiet.

Dag Hammarskjölds Allé blev i en peride helt spærret af, og derfor gav det hurtigt følgevirkningerne i de omliggende gader, hvor der opstod køer og tæt trafik.

Københavns Politi oplyser dog til B.T. kl. 9, at bilerne nu er fjernet, og trafikken burde være på vej mod en normalisering.