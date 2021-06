Festen sluttede brat for to nybagte studenter fredag aften.

Den traditionsrige studenterkørsel tog nemlig en drejning, da to studenter faldt ud af vognen.

Den ene blev kørt til Rigshospitalets traumecenter, mens den anden kom lettere til skade og blev kørt til kontrol på Herlev Hospital.

Nordsjællands Politi oplyser, at de modtog anmeldelsen klokken 20.16 fredag aften, hvor to studenter var faldet ud af vognen på Margrethevej i Holte.

»Umidelbart tyder det på, at de har siddet på en uhensigtsmæssig måde på et rækværk på vognen, som så uheldigvis er knækket. De har altså ikke siddet på den bænk, hvor man normalt skal sidde,« fortæller vagtchef Camilla Priegel og fortsætter:

»Føreren opdager i sidespejlet, at den ene falder ud, hvorefter han stopper vognen. Det sker heldigvis ved lav hastighed, fordi de lige har haft et stop og kun lige havde sat i gang igen,« siger hun.

Meldingen var i første omgang, at studenten, der var blevet kørt til Rigshospitalets traumecenter, var kommet slemt tilskade, men meldingen er nu, at begge parter er sluppet billigt og med et par knups.

De nærmere omstændigheder omkring faldet skal nu undersøges nærmere, og der skal ses på, om nogen skal sigtes i sagen.

»Umiddelbart er det ikke chaufføren, man kan komme efter i det her. Der er ikke noget, der tyder på, at der har været noget galt med kørslen eller vognen,« slår Camilla Prigel fast.

Der er endnu ikke sket sigtelser i sagen.