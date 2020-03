To biler er forulykket på Vestmotorvejen fredag morgen.

To personer er blevet kørt til sygehuset for at blive tjekket.

Det oplyser vagtchefen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV 2.

Vagtchefen understreger dog, at begge personer, der er blevet ført til skadestuen højst sandsynligt er sluppet uden personskader.

Det samme kan man ikke sige om de to biler, der var involveret i ulykken.

Begge biler havde modtaget materiel skade.

Vagtchefen fortæller, at den ene bil, ganske enkelt, havde kørt op i den anden.

Bilerne er nu flyttet væk fra vejen igen, oplyser politiet.