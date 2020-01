Tre personbiler og en ambulance har lørdag aften været involveret i færdselsulykke på Sønderjyske Motorvej.

Tre personbiler og en ambulance har lørdag aften været involveret i en færdselsulykke på Sønderjyske Motorvej ved Kolding.

Ulykken betyder, at E45 er spærret i nordgående retning mellem Kolding S og Kolding V.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der foreløbig ikke har nogen meldinger om tilskadekomne.

- Vi er i øjeblikket ved at danne os et overblik over, hvor alvorligt det er, siger vagtchefen.

De nærmere omstændigheder omkring ulykken kendes endnu ikke, og det er dermed også uklart, om det var en ambulance under udrykning, der var involveret i uheldet.

Sydøstjyllands Politi har ingen tidshorisont for, hvornår der bliver åbnet for trafikken.

