Politiet arbejder lige nu med at regulere trafikken på Storegade i Esbjerg, efter fire biler har været involveret i et færdselsuheld.

Anmeldelsen indløb til politiet klokken 14.08.

En bil er kørt ind i et hus på Storegade 73, oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi John Christiansen.

»Jeg har endnu ikke modtaget oplysninger om, hvorvidt der er personskade,« siger vagtchefen.

På billeder fra stedet kan man se, at ulykken har involveret en hvid varevogn og tre personbiler, og at et vejtræ er væltet i forbindelse med ulykken.

Opdateres …