Helmi Mossa Hameed, der er efterlyst i forbindelse med den trafikulykke, som onsdag kostede en femårige pige livet, er i forvejen kendt af politiet.

Tilbage i 2017 var Helmi Mossa Hameed ifølge B.T.s oplysninger sigtet i en sag om et voldeligt røveri på en taxachauffør.

Overfaldet fandt sted på Amager, hvor Helmi Mossa Hameed sammen med to jævnaldrende kammerater ifølge politiets sigtelse røvede taxachauføren for hans pung, mobiltelefon samt selve taxaen.

Taxachaufføren forklarede, at en af de tre unge mænd lod som om, at han ville hente penge til at betale for taxaen, alt imens Helmi Mossa Hameed og den anden medsigtede ifølge sigtelsen slog taxachaufføren to-tre gange i maven med et knojern.

Umiddelbart efter stak de to formodede voldsmænd af fra stedet i løb, mens den tredje satte sig ind i taxaen og kørte væk. Taxaen blev senere fundet kun omkring en km fra gerningsstedet.

I grundlovsforhør i Københavns dommervagt kort efter blev de alle tre varetægtsfængslet, men det har endnu ikke været muligt at få oplyst, hvad det juridiske udfald af sagen endte med at blive.

Billedet, som Helmi Mossa Hameed er efterlyst med, er ifølge B.T.s oplysninger også af ældre dato.

Københavns Politi ønsker over for B.T. ikke at bekræfte oplysninger om, at Helmi Mossa Hameed er tidligere sigtet. De ønsker heller ikke at oplyse, om han i forvejen er kendt af politiet.

Den ene af de to sigtede i sagen om overfaldet på taxachaufføren er desuden kendt af politiet fra flere andre sager, herunder sager om vold og røveri.

»Undlad at tage kontakt til ham«

Politiet udsendte efterlysningen af Helmi Mossa Hameed onsdag aften, efter et alvorligt trafikuheld tidligere på dagen.

Omkring klokken 16.00 blev en femårig pige og hendes mor ramt af et køretøj, der ifølge politiet blev kørt af Helmi Mossa Hameed, mens de gik på fortovet. Den femårige pige døde som følge af sammenstødet, og Helmi Mossa Hameed valgte ifølge politiet at køre fra stedet.

Helmi Mossa Hameed beskrives som cirka 21 år med mørkt hår, 180 cm høj, alm af bygning og iført sort tøj.

»Hvis du ser ham, eller ved hvor han opholder sig så kontakt politiet på 114. Undlad selv at tage kontakt til ham,« lyder opfordringen fra politiet i efterlysningen.