Der er sket en ulykke ved Vandtårnsvej i Søborg.

Her har en dreng på 13 år fået væltet et træ ned over sig.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi til B.T.

»Der er tale om en 13-årig dreng, som har kørt på mountainbike bagved Gladsaxe Hallen. Her har han uheldigvis fået et træ ned over sig, hvor han er blevet fastklemt,« lyder det fra vagtchefen.

Efterfølgende blev politi og beredskab tilkaldt og han er blevet skåret fri af træet.

Meldingen lyder på, at drengen er blevet hastet til hospitalet og har primært fået skader på sine ben.

Drengen er umiddelbart uden for livsfare.

Forældrene er blevet underrettet.

Københavns Politi er ikke længere ikke på stedet.

B.T. følger sagen.