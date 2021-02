Ni ulve er sporløst forsvundet, siden den første ulv meldte sin ankomst til Danmark i 2012.

Miljøstyrelsen har derfor igangsat en gruppe forskere, der skal hjælpe med at finde frem til, hvad der er sket med ulvene – og den mest plausible forklaring på deres forsvinden er nok, at de er blevet jaget illegalt – de er altså blevet skudt.

Én af de forskere, der er med til at vække ulvejagten til live, er Hans Peter Hansen, der er seniorforsker ved Aarhus Universitet. Og han mener især, at der skal sættes fokus på dialog med dem, der er skeptiske over for ulven.

Han foreslår derudover også, at man uddanner det danske politi mere, så de også kan være behjælpelige på faunakriminalitet.

Det svarer lidt til, at politiet lader en spritbilist køre videre ude i trafikken Bo Håkansson

»Politiet er i dag på bar bund. De har ikke spidskompetencerne til at efterforske den her kriminalitet, som man kalder faunakriminalitet. Og der anbefaler vi, at man opruster, så man simpelthen gør politiet dygtigere på det område,« siger Hans Peter Hansen til TV Midtvest.

Faunakriminalitet er, når jagtloven og naturbeskyttelsesloven overtrædes.

Indtil videre har der kun været en enkelt sag i 2018, hvor en person er blevet straffet for at dræbe en ulv – han fik 40 dages betinget fængsel, men fik i første omgang lov til at beholde sit jagttegn.

»Det svarer lidt til, at politiet lader en spritbilist køre videre ude i trafikken,« siger Bo Håkansson, der er seniorrådgiver i naturpolitik og artsforvaltning, til Dn.dk.

Derfor foreslår forskerne også, at strafferammen bliver skærpet – Danmark har nemlig en af de laveste strafferammer inden for faunakriminalitet i Europa.

Det står i skarp kontrast til Sverige og Norge, hvor der er specialiserede efterforskere med kompetencer inden for lovgivningen og beskyttelse af dyrearterne.