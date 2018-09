66-årig mand er fundet skyldig i at have skudt og dræbt en fredet hunulv. Han får dog lov at beholde jagttegn.

Herning. En 66-årig mand er ved Retten i Herning blevet idømt en betinget dom på 40 dages fængsel for at have skudt og dræbt en hunulv i Vestjylland.

Mandens jagtriffel konfiskeres, men han får lov at beholde sit jagttegn, selv om anklageren mente, at det skulle inddrages.

Den tiltalte har erkendt, at han fra sin Toyota Landcruiser affyrede tre skud mod et ulvelignende dyr 16. april 2018.

- Det var et spørgsmål om at værne mig selv, min familie og mit bo. Det var en decideret frustration over, at vi ikke kunne få dyret væk, sagde han tidligere på dagen.

Den 66-årige forklarede, at han var drevet af frustration og afmagt.

Ulven var gentagne gange kommet tæt på mennesker og ejendomme i lokalområdet, og på den måde havde den ifølge den tiltalte spredt frygt blandt beboerne.

Han anså dyret, som han skød, for at være en blanding mellem en ulv og en hund. En dna-erklæring har dog slået fast, at der var tale om en hunulv fra et kuld på otte ulvehvalpe, som kom til verden ved Ulfborg i foråret 2017.

Det er første gang, at en sag om ulvedrab behandles ved en dansk domstol.

Retten finder manden skyldig i at have forbrudt sig imod jagtloven og en bekendtgørelse om fredede arter.

Når det alligevel ender med en betinget dom, hænger det sammen med mandens alder, hans svækkede helbred som følge af en blodprop, og at han ikke tidligere er straffet.

Anklager Ulrik Panduro sagde i sin procedure, at manden stod til mindst tre måneders ubetinget fængsel.

Der var tale om en både ulovlig, unødvendig og uetisk handling, lød det fra anklageren.

Alligevel er dommen ikke "helt skæv", lyder det fra Ulrik Panduro.

- Jeg hæfter mig ved, at han er fundet skyldig i alle punkter. Der var helt særlige forhold, der gjorde, at man udmålte straffen som en betinget straf. På den måde mener jeg faktisk ikke, at dommen er helt skæv, siger Ulrik Panduro.

Mandens forsvarer, Jan Schneider, havde argumenteret for frifindelse eller alternativt en bøde til sin klient.

Han mener, at sagen ikke var ordentligt belyst og stillede spørgsmålstegn ved dokumentationen for, at der vitterligt var tale om en ulv - og ikke en krydsning mellem en ulv og en hund.

- Det er klart problematisk i forhold til, hvad man definerer som en ulv. Det har den her sag efter min mening ikke afklaret.

- Så der kan godt være et behov for, at man skulle sætte sig ned og stramme op på nogle af de her regler, siger Jan Schneider.

Den dømte har nu 14 dage til at tage stilling til, om han vil anke dommen.

Ulven genindvandrede i 2012 til Danmark efter næsten 200 års fravær i den danske natur.

Ulven er fredet som følge af et EU-direktiv.

/ritzau/