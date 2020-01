»Jeg gjorde det for de seks nyfødte ulve.«

En 33-årige mand, som netop nu sidder på anklagebænken ved Retten i Holstebro, erkender at stå bag hærværk mod Ulfborg Kirke i sommer, ligesom han erkender i samme forbindelse også at have begået hærværk mod nogle byskilte.

Han er i samme sag også tiltalt for via flere Facebook-opslag at have fremsat en række alvorlige trusler mod den mand, Mouritz Troldtoft, som året forinden skød og dræbte en ulv i samme lokalområde.

Truslerne er også blevet fremsat mod Mouritz Troldtofts søn.

Den tiltalte har i forvejen et tilhold mod de to efter tidligere at have fremsat trusler.

Den 33-årige mand, som betegner sig selv som ulve-aktivist, siger i retten, at han overmalede en del af Ulfborg Kirke med rød maling samt gjorde det samme mod to byskilte, hvoraf det ene også fik påmonteret en økse, udelukkende for at fjerne fokus fra et nyfødt kuld ulve.

»Jeg er ulve-aktivist, jeg er ulvedebattør. Det her var for at fjerne fokus på det kuld på seks ulve, der lige var blevet født. Med den her aktion tog jeg ‘steppet’ udover, hvad jeg tidligere har gjort. Jeg følte, jeg var nødt til at gøre noget. Det hele blev planlagt på en halv dag,« siger han under anklagerens afhøring.

Den tiltalte, som af udseende ligner en viking med kraftigt rødt skæg, ansigtstatoveringer og store ringe i ørene, erkender sig til asetro. Men han understreger, at hærværket mod kirken ikke har et religiøst tilsnit.

»Det handlede om at få så meget fokus på det her som muligt. Det her har ikke noget med religion at gøre. Når jeg har malet på kirken, er det et strategisk valg. Både at det bliver set mest muligt. Og samtidig på en måde, så det ville gøre mindst mulig skade på kirkebygningen,« forklarer den tiltalte, som til daglig er selvstændig erhvervsdrivende som bygningsmaler.

Og - som han selv har understreget i indledningen til retsmødet - ulve-aktivist og blogger.

Truslerne mod de to mænd fra lokalområdet omfatter ikke kun Facebook. Den tiltalte har også opsat trækors i Ulfborg med spraymalet påskrift:

'RIP MT og søn samt “Blod bliver ikke glemt'.

Han erkender, at det er ham, som også står bag disse trusler. Og understreger samtidig, at drabet på ulven forrige år er i strid med loven.

Ifølge anklageskriftet omfatter truslerne på Facebook bl.a. også denne udtalelse mod Foreningen UlveFrit i en video, den tiltalte har lagt op:

'De går ind for at skyde ulven - et fredet dyr - de skal have en skovl i nakken.'

B.T. dækker fortsat sagen i Retten i Herning.