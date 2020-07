To gynækologiske ultralydsscannere fra privathospitalet Aleris-Hamlet er blevet stjålet.

Maskinerne indholdt personlige oplysninger - som cpr-numre og scanningsbilleder af underliv - fra hundredevis af kvinder.

Det skriver Jyllands-Posten.

De maskerede tyve stjal de to ultralydsscannere natten til den 13. juni fra privathospitalet beliggende i Søborg tæt ved København.

Dermed endte de også med at få fingrene i cpr-oplysninger og scanningsbilleder fra 666 kvinder, og ifølge Jyllands-Posten er nogle af kvinderne bekymrede for, at det nu kan blive misbrugt.

Dog vurderer Michael Gram Kirkegaard, der er administrerende direktør og konstitueret hospitalschef på Aleris-Hamlet, at risikoen for misbrug er minimal, da han vurderer, at tyveriet er sket med henblik på at sælge scanneren - ikke fordi man gik efter de personlige oplysninger.

»Men det ændrer ikke på, at nogle af de 666 kvinder, som vi har skrevet til og orienteret om sagen i henhold til vores forpligtelse efter persondataforordningen ved tyveri og tab af data, har været urolige og bekymrede for, om oplysningerne om dem kan blive misbrugt. Vi er pokkers ærgerlige over den bekymring, det har skabt hos kvinderne,« siger han til Jyllands-Posten.

Videre forklarer han, at scannerne er passwordbeskyttede, så det er svært at få adgang til cpr-numrene og scanningsbillederne. Desuden bliver oplysningerne slettet, hvis scannerne bliver nulstillet.