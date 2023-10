En ansat hos Fødevarestyrelses Rejsehold har ved hjælp af gps-trackere i flere tilfælde ulovligt sporet en række køretøjer.

Formentlig i håb om at kunne afsløre placeringen af ulovlige fødevarelagre.

Det skete efter politiets opfattelse, selv om den pågældende medarbejder af sin leder i Fødevarestyrelsens Rejsehold udtrykkeligt havde fået at vide, at den ulovlige sporing med elektroniske sladrehanke ikke skulle finde sted.

Det fremgår af et anklageskrift fra anklagemyndigheden hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som B.T. har fået aktindsindsigt i.

Her tiltales den 57-årige efterforsker, der har en fortid i politiet, for i en periode i marts-juni 2020 i mindst seks tilfælde uberettiget at have registreret andre personers færden.

Det skete ifølge tiltalen ved hjælp af fire gps-trackere, som Rejseholds-medarbejderen monterede på flere køretøjer, som han også kendte registreringsnumrene på.

Samtidig havde han ifølge anklageskriftet via Fødevarestyrelsens adgang til motorregistret adgang til at knytte oplysningerne til ejere eller brugere af køretøjerne.

Det mener anklagemyndigheden er en overtrædelse af straffelovens paragraf 264 b om ulovlig registrering af andres færden ved hjælp af gps eller et andet lignende apparat.

Bestemmelsen trådte i kraft ved nytår 2019 og kan udløse bøde eller maksimalt fængsel indtil seks måneder.

I den aktuelle sag vil anklagemyndigheden ifølge anklageskriftet nedlægge påstand om en bødestraf på 5.000 kroner til den 57-årige efterforsker.

B.T. kontaktede for en uge siden Fødevarestyrelsen med en række spørgsmål i forbindelse med sagen.

Blandt andet om den nu tiltalte medarbejders konkrete funktion i Rejseholdet, hvilken sammenhæng registreringen indgik i og hvordan det blev opdaget, at efterforskeren tilsyneladende var gået imod sin leders ordre om ikke at udspionere bilers kørsel ved hjælp af gps-trackere.

»Vi er bekendt med sagen, og har af hensyn til sagens behandling i retten ingen bemærkninger,« lyder svaret i en mail.

Straffesagen mod den 57-årige medarbejder i Fødevarestyrelsens Rejsehold skal behandles ved byretten i Næstved på fredag.