Søren Pape godkendte anklage mod Tommy Mørck, der kæmpede med kurdiske styrker imod Islamisk Stat i Syrien.

Aarhus. I den første sag om ulovligt ophold i konfliktområder i Syrien straffes en mand med ubetinget fængsel i seks måneder.

Dermed har Retten i Aarhus mandag fulgt ønsket fra anklagemyndigheden i sagen mod Tommy Mørck.

Det var i 2016 og i 2017, at han befandt sig i Syrien for at kæmpe imod Islamisk Stat nær Raqqa. Men forinden havde han ikke fået politiets tilladelse, og dermed overtrådte han en af paragrafferne i straffelovens kapitel om terrorisme.

Det er justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der formelt har rejst anklagen mod den 39-årige mand fra Aarhus.

Hans forgænger på posten, Søren Pind fra Venstre, lancerede i 2016 loven om ophold i konfliktområder som et led i "den hårde linje over for terror".

Imidlertid er den første, der dømmes, altså en borger, der kæmpede imod Islamisk Stat, som af myndighederne beskrives som en terrororganisation.

- Man ville egentlig ramme IS-krigere, men man rammer alle mulige andre, har Tommy Mørck udtalt.

Under et retsmøde forleden kiggede dommer, domsmænd, anklager og forsvarer sammen med Mørck på flere kort over Syrien. Den tiltalte har forsvaret sig med, at han ikke vidste præcis, hvor han han befandt sig i ørkenen. Dette er imidlertid ikke en gyldig undskyldning, lød det fra anklageren:

- At han ikke ude i sandet kunne se skilte med distriktsgrænser udelukker ikke forsæt, når han havde besluttet at tage ophold ved frontlinjen, sagde advokaturchef Jacob Balsgaard Nielsen.

Hos den kurdiske milits var Mørck med i en enhed med et tungt våben, har han fortalt.

/ritzau/