Det var et brud på forsamlingsforbuddet, da 34 personer søndag var samlet på en adresse i København.

Københavns Politi har søndag sigtet 34 personer for ulovligt at være samlet i et klublokale i Københavns Nordvestkvarter.

Det oplyser vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard.

- De var samlet uden at have et anerkendelsesværdigt formål, siger han.

Som udgangspunkt er det - indtil 10. maj - ulovligt at være samlet mere end ti personer både privat og i det offentlige rum.

Forseelsen kan koste hver af de sigtede en bøde på 2500 kroner.

Samlet kan det dermed løbe op i bøder for 85.000 kroner.

- Der skal nu laves en juridisk vurdering af, om de hver især skal have en bøde. Men det går vi som udgangspunkt ud fra, siger Jesper Bangsgaard.

Den juridiske vurdering skal blandt andet laves på baggrund af de enkelte personers forklaringer til politiet.

Hvis de sigtede modtager en bøde, men ikke erkender at have begået lovbrud, har de mulighed for at tage sagen videre i retssystemet.

Forbuddet mod forsamlinger på mere end ti personer er vedtaget med det formål at mindske spredningen af coronavirus i samfundet.

/ritzau/