Mænd og kvinder med en forkærlighed for at køre om kap havde lørdag aften samlet sig på Englandsvej i Randers.

De fartglade deltagere måtte dog se langt efter at komme ud og ræse på de randrusianske veje.

Østjyllands Politi meldte nemlig sin ankomst. Det fik det ulovelige gaderæs til at blive afblæst og opløst.

Det skriver TV 2 Østjylland.

»Det var det klassiske setup i et industriområde, hvor de lavede ulovligt gaderæs. Det var det samme persongalleri, som vi plejer at møde, og da vi kom frem, spredtes de for alle vinde,« fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi René Ludvig til TV2 Østjylland.

Vagtchefen fortæller videre til TV 2 Østjylland, at på trods af gaderæset ikke var offentlig kendt, og kun annonceret i lukkede Facebook-grupper, fik de et tip om arrangementet.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På Fersk Gerning' her, eller der du ellers lytter til podcast.