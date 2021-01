28 kvinder og to mænd er i København blevet sigtet for at holde åbent på bordeller, selv om det er ulovligt.

Bordeller må som andre liberale erhverv holde lukket som følge af de restriktioner, der skal forhindre coronavirusset i at sprede sig i Danmark.

Men det er langtfra alle bordeller, der overholder reglerne.

Alene i København er der i løbet af en uge blevet rejst sigtelse mod 30 personer, som holdt et bordel ulovligt åbent. Det fortæller vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen fra Københavns Politi.

- Vi har startet en indsats i sidste uge, hvor vi begyndte at kontrollere, hvorvidt bordellerne i København holder lukket, siger han.

- Der kan vi konstatere, at vi i løbet af de seneste syv dage er stødt på flere personer, der holder deres liberale erhverv åbent. Det har afstedkommet, at vi har sigtet i alt 30 personer, som er blevet præsenteret for en bøde efterfølgende.

Det er 28 kvinder og to mænd, som har fået stukket en bøde i hånden. Typisk lyder den på 10.000 kroner.

Københavnske betjente har været forbi cirka ti bordeller, der tog imod kunder trods restriktionerne.

- Det foregår på den måde, at vi retter henvendelse på stedet, hvor vi kan se, at der er åbent. Kunden bliver bortvist, og den, der har erhvervet, bliver præsenteret for en sigtelse, forklarer Lars-Ole Karlsen.

Kunderne bliver ikke sigtet for noget.

Bordellerne er som liberalt erhverv underlagt restriktioner på linje med for eksempel frisører og massører.

De skal holde lukket frem til i hvert fald 17. januar.

/ritzau/