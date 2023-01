Lyt til artiklen

De er forbudte – men rundt omkring i landets kiosker og slikbutikker er der små tegn på, at de alligevel bliver solgt.

Siden juni 2022 har Sikkerhedsstyrelsen politianmeldt 106 ulovlige salg af engangs-e-cigaretter med eksempelvis frugt- eller sliksmag. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

De farverige emballager og søde smage er særligt tillokkende for børn og unge, lyder det fra Sikkerhedsstyrelsen. Men i Danmark må man kun sælge e-cigaretter med tobak- og mentolsmag.

Derfor har styrelsen foretaget 1.542 kontroller i perioden – herunder 621 i fysiske butikker:

»Vores tilsynsførende har mange steder været på detektivarbejde for at finde frem til engangs-e-cigaretterne. Men det er erfarne folk, og mange steder kan der være spor, for eksempel tom emballage, som får de tilsynsførende til at lede videre,« siger produktchef i Sikkerhedsstyrelsen, Lone Brose.

Hun fortæller samtidig, at flere butikker systematisk skjuler e-cigaretterne under disken eller i et skab, fordi de godt ved, de ikke må sælge dem.

Udover at kontrollere butikkerne, har Sikkerhedsstyrelsen lukket 522 profiler på sociale medier, hvor der også foregik ulovligt salg.