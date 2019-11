Antallet af våben, der bliver beslaglagt ved de danske grænser, er steget markant de seneste tre år.

Det viser tal fra Toldstyrelsen.

For skruer vi tiden tilbage til 2015, blev der ifølge Toldstyrelsen beslaglagt cirka 1.400 ulovlige våben i form af kastestjerner, knojern og forskellige knive, herunder springknive samt ulovlige peberspray.

Det tal er på bare tre år steget til godt 12.000 i 2018.

»De senere år har toldere ved grænsen og i Københavns Lufthavn registreret en konstant stigning af ulovlige våben. Det vidner om et stort problem, som vi skal slå hårdt ned over for. I år har der i snit været over 35 våbenbeslag om dagen, hvilket er rigtig mange,« siger skatteminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Har du fået beslaglagt en kniv, som du har bestilt over nettet? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Og noget kunne tyde på, at tallet ikke falder. De første ni måneder af 2019 er der nemlig beslaglagt 9.400 ulovlige våben.

Årsagen til den markante stigning skal ifølge Toldstyrelsen findes i, at man har øget antallet af kontrolholdere, ligesom man har fået nye og mere moderne pakkescannere.

Computerspilsknive særligt populære

Én af de helt store syndere i tolden er de såkaldte halsknive, som man kender fra det populære computerspil Counter-Strike.

Knivene minder nemlig om de knive, man kan bruge i spillet, og de kan købes på adskillige udenlandske hjemmesider.

Men knivene er altså ulovlige i Danmark.

»Vi kan se, at der er brug for den skærpede kontrol, og vi kan se, at kontrollen virker. Der er ikke noget uskyldigt ved knive, der kan bruges i nattelivet, blot fordi de bliver købt på nettet som såkaldt spiltrofæer,« siger Morten Bødskov.

Bestiller man en af de populære knive, og skulle den blive hapset i tolden, så falder hammeren. Modtageren af pakken bliver nemlig sigtet for brud på våbenlovgivningen, hvorfor Morten Bødskov altså opfordrer forældre til at være særligt opmærksomme på, hvad deres børn foretager sig på nettet:

»Det kan have mærkbare konsekvenser for børnenes fremtid eller den, der køber kniven for børnene, hvis købet ender i en knivsag. Toldstyrelsen har fokus på i tide at få advaret dem, der handler i god tro, og samtidig få stoppet dem, der i ond tro forsøger at smugle våben ind over grænsen,« siger skatteminister Morten Bødskov.

Også genstande, som umiddelbart ikke ligner våben, såsom kreditkort, der kan foldes ud som knive, eller strømpistoler kamufleret som lommelygter, læbestift eller lignende, bliver opdaget og tilbageholdt.