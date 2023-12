En 36-årig fyrværkeri-forhandler blev lørdag taget på fersk gerning for at have mere i butikken, end politiet tillader det.

I to bunkere beliggende i Jyderup havde han opbevaret intet mindre end 1700 ulovlige kanonslag, som politiet formoder, at han havde til hensigt at sælge til private.

Og det har nu både kostet den 36-årige en sigtelse, og den store, ulovlige, samling af fyrværkeri.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

»Der er ikke nogen tvivl om, at vi er rigtig glade for at få fat i det parti kanonslag, så vi har kunne forhindre, at de kom i omløb nytårsaften,« siger vicepolitiinspektør Jacob Olsen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Det var på baggrund af et tip, at politiet fandt frem til fyrværkeri-forhandlerens gemmested.

På vejen frem til bunkerne mødte betjentene en bil, der i første omgang forsøgte at vende om, da føreren så patruljevognen.

Han blev dog standset og måtte kort efter indrømme, at han netop havde købt fyrværkeri på stedet.

»Vi ved, at det kan være farligt, og det generer utroligt mange mennesker, så vi er meget tilfredse med fundet,« siger Jacob Olsen.

I Danmark er det både ulovligt at sælge og anvende kanonslag.