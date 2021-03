13 mænd fra Ukraine og Polen sidder varetægtsfængslet i en sag om illegal produktion i Vamdrup.

En illegal cigaretfabrik ved Vamdrup producerede på livet løs med blikket stift rettet mod det britiske marked.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra det europæiske politisamarbejde tirsdag.

Heri frigiver Europol nye detaljer om sagen, som dansk politi oprindeligt oplyste om i forbindelse med en aktion i sidste uge.

Her blev 13 mænd fra Polen og Ukraine anholdt, ligesom 11 millioner cigaretter blev beslaglagt. De anholdte er alle blevet varetægtsfængslet efter grundlovsforhør i byretten.

Efter den danske aktion i Vamdrup slog hollandske myndigheder til mod et varehus i byen Opsel. Her blev illegale cigaretter, som angiveligt var blevet produceret i Vamdrup, beslaglagt i flere containere.

På lastbiler blev cigaretter fremstillet i Vamdrup kørt til Holland, hvorefter varerne skulle videre over kanalen, oplyser Europol.

Produktionen tog altså ifølge Europol sigte på salg på det illegale marked i Storbritannien, hvor den samlede værdi af de beslaglagte smøger anslås at løbe op i 14 millioner euro, hvilket svarer til mere end 100 millioner danske kroner.

Opklaringsarbejdet er udført af polske, hollandske og danske myndigheder, fremgår det. Men det er ikke slut. Efterforskningen fortsætter i et forsøg på at finde forbindelse til andre europæiske lande.

I Vamdrup kunne der formentlig ugentligt produceres flere millioner cigaretter, oplyser Europol.

Hos politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Vest ønsker politiinspektør Carit Andersen ikke over for Ritzau at kommentere de nye oplysninger.

