Det er ikke mange dage siden, at diskotek Moon Night Club i Næstved havde besøg af ordensmagten sidst. Og nu er den så gal igen.

Senest handlede det om betaling af personale med sorte penge, mens det denne gang handler om ulovlig udskænkning.

Bevillingsnævnet fratog i sidste uge diskoteket retten til at servere alkohol efter gentagne lovbrud.

Men da politiet dukkede op på diskotekjet igen omkring kl. 01 natten til fredag, blev der altså alligevel sendt alkohol over bardisken til de unge gæster.

Derfor lukkede politiet igen festen på det kuldsejlede diskotek.

- Vi havde fået oplyst, at Moon afholdt en privatfest. Det har de lov til. Men da vi dukkede op, blev der serveret alkohol. Derfor lukkede vi stedet, siger vicepolitiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Peter Haslund, til Sjællandske Medier.

Diskoteksejer Mikkel Geschwendtner har klaget over afgørelsen gennem sin advokat, og ønsker fortsat at holde privatfester på diskoteket.

Han slipper dog næppe for endnu flere besøg fra ordensmagten, og Peter Haslund minder om, at politiet nu har mulighed for at konfiskere varelageret, hvis der bliver serveret alkohol for de unge, næste gang de kommer forbi.

Diskoteksejer Mikkel Geschwendtner har ikke ønsket at udtale sig.