Det er ikke alle kneb, der gælder, når man skal have kunder i alkoholbutikken.

Derfor har Zurf Bar i Aalborg også modtaget kritik fra Alkoholreklamenævnet, da man vurderer, at de har opfordret mindreårige til at indtage alkohol.

Det oplyser nævnet i en pressemeddelelse.

Zurf Bar i Aalborg har i flere sammenhænge markedsført alkohol over for mindreårige, blandt andet ved at give studerende gratis drinks-armbånd, som er blevet uddelt på Aalborg Handelsskole.

»Det er Alkoholreklamenævnets vurdering, at Zurf Bar har brudt Alkoholreklamenævnets retningslinjer ved direkte at opfordre mindreårige til at indtage alkohol, da studerende på handelsskoler er i aldersgruppen 15-19 å,« skriver de og fortsætter:

»Derudover ser Alkoholreklamenævnet særdeles alvorligt på det faktum, at det er lykkedes Zurf Bar at bringe markedsføringen af alkohol helt ind på uddannelsesinstitutionen, hvor den absolut ikke hører hjemme. Samtidig vurderer Alkoholreklamenævnet, ud fra en gennemgang af Messenger-beskeder til studerende på skolen, at baren har anvendt 'særligt overtalende markedsføring'.«

Konkret skete markedsføringen ved, at Zurf Bar udleverede 200 røde drinks-armbånd til en studerende fra Aalborg Handelsskole, der så uddelte armbåndene til medstuderende på handelsskolen.

I Danmark er der forbud mod markedsføring af alkohol målrettet mindreårige og forbud mod markedsføring af alkohol på uddannelsesinstitutioner.

Det indebærer, at diskoteker, barer mv. ikke må markedsføre arrangementer, hvor der indgår alkohol på uddannelsesinstitutioner. Diskoteker, barer mv. må derfor heller ikke uddele eller få andre til at uddele fribilletter eller drinks-armbånd til alkoholholdige drikkevarer på uddannelsesinstitutionerne.

Alkoholreklamenævnet udtaler kritik og har, grundet sagens konkrete indhold, opfordret Forbrugerombudsmanden til at vurdere markedsføringen efter markedsføringslovens regler, herunder om der er grundlag for politianmeldelse.