Flere områder i Aarhus omfattes af visitationszone efter en række voldelige overfald og episoder i byen.

En formodet krig blandt kriminelle om hashmarkedet i en del af Aarhus får nu Østjyllands Politi til at indføre en visitationszone i byen.

Fra mandag klokken 18 kan betjente derfor foretage kropsvisitationer, undersøge tøj, biler eller andet for at finde ud af, om nogen har for eksempel våben på sig.

Zonen dækker områderne Trillegården/Herredsvang, Kalmargade, Frydenlund og Botanisk Have. Den afgrænses hovedsageligt af Viborgvej, Vestre Ringgade, Randersvej og Hasle Ringvej.

Årsagen til zonen er en stribe overfald og voldelige episoder i Aarhus den seneste tid.

- Vi vil ikke acceptere, at den her ulmende uro udvikler sig. Derfor indfører vi fra og med i dag en visitationszone i området, siger chefpolitiinspektør ved Østjyllands Politi Klaus Arboe Rasmussen i en pressemeddelelse.

- Det er vores nuværende opfattelse, at der er tale om nogle interne stridigheder, der formentlig bunder i en uenighed om hashmarkedet i området omkring Frydenlund, siger han.

Foreløbigt vil visitationszonen løbe frem til 18. marts.

/ritzau/