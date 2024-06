Mindepladen for de otte ofre for togulykken på Storebæltsbroen i 2019 er blevet stjålet.

En af dem, der opdagede misgerningen var Ulla Billum, som først fortalte sin historie til TV 2 Fyn.

Til B.T. siger hun:

»Jeg synes, at det er krænkende, at man gør sådan noget. Gravfreden er simpelthen hellig for mig,« siger Ulla Billum, der onsdag var ude at gå tur på stedet.

»Jeg går ofte en dejlig tur der rundt under broen, og nogle gange stopper jeg da også lige op og tænker på ofrene. Men så så jeg, at pladen var væk. Jeg skrev til Sund & Bælt, som siger, at der nu vil komme en ny plade op,« siger hun.

Hun kendte ikke nogen, der var involveret i ulykken.

»Det er bare en værdi for mig, at man ikke rører ved gravstene og mindesmærker. Det er ligesom om, at der er nogle værdier i vores samfund, der er under pres,« siger hun.

Togulykken var den værste på Fyn i mere end 50 år. Ulykken skyldtes en sækkevogn, der ikke sad ordentligt fast, en stærk vind direkte fra nord og kombinationen af de to tog, der passerede hinanden. Yderligere 18 mennesker blev kvæstet i togulykken. Fire af dem kom alvorligt til skade.

Ulykken skete 2. januar 7.35 på lavbroen.

Et lyntog på vej fra Aarhus mod Københavns Lufthavn blev ramt af dele fra et modkørende godstog og foretog en hård opbremsning på broen. Der var 131 passagerer og tre medarbejdere ombord.

De dræbte var fem kvinder og tre mænd. Ingen af de omkomne var i familie med hinanden. Fem fynboer var iblandt de dræbte.