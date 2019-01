Sent fredag eftermiddag blev Ulla ufrivilligt indblandet i en voldsom episode, hvor hendes bil blev stjålet og der blev skudt efter den.

Men værst var det dog, at hendes hund, Oskar, sad i bilen, da den blev stjålet.

Dramaet udspillede sig på Plejeltvej i Græsted, hvor Ulla bor. Hun var i gang med at læsse varer ud af sin bil, som holdt i tomgang, da en mand kom løbende og råbte om hjælp.

Manden sætter sig hurtigt ind i Ullas bil, som han skynder sig at bakke ud af indkørslen. Og det bliver værre. For ud af en anden bil, der holder nede af vejen, stiger to mænd ud og begynder at skyde efter manden i Ullas bil.

Og nu står Ulla altså tilbage uden sin bil.

Men vigtigst af alt også uden sin elskede hund Oskar på 14 år, der stadig sad inde i bilen, da manden flygtede i den.

Ullas datter, Charlotte Caroline Rosenkjær, lavede straks en Facebook-opdatering, hvor hun efterlyste familiens hund.

‘Det var bilen, som Oskar sad i, som manden var efter, så vi er bange for, at manden har smidt ham ud af bilen (Lille sølvfarvet Nissan Micra BT 86 626). Oskar er 14 år gammel og vil slet ikke kunne klare kulden,’ skriver hun i opslaget og fortsætter:

‘Vi ved desværre ikke om han kørte mod Helsinge eller Helsingør, men han havde en bil med bevæbnede mænd, der jagtede ham og skød, så det er ikke bilen, vi efterlyser, da det vil være for risikabelt at komme i nærheden af den.’

Da B.T. forsøger at få kontakt til Ulla, får vi fat i datteren Charlotte, der i samme sekund er på vej ud af døren, da de har fået at vide, at nogen har set Oskar et sted ved Esromgaard i Græsted.

»Det, der undrer mig, er, hvordan han har haft tid til at holde ind i vejkanten og læsse hunden af, hvis der har været to personer efter ham, som har skudt efter ham,« siger Charlotte Caroline Rosenkjær.

Vagtchefen hos Nordsjællands Politi, Søren Bjørnestad, bekræfter hændelsesforløbet over for B.T. og fortæller, de hverken har fanget de to mænd, der skød, eller manden, der flygtede i Ullas bil.